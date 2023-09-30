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MPW Digital Postgame Show: Rebels drop 55, knock off LSU

Chase Parham • RebelGrove
Editor
@ChaseParham

Chase Parham is your host for this edition of the MPW Digital Postgame Show, presented by Dead Soxy. The Rebels got more than 700 yards of total offense and picked up two key defensive stops late to beat LSU. Neal McCready, Jeffrey Wright and Brian Rippee all join the show.

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