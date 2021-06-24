Ole Miss Baseball Summer Assignments
PLAYER LEAGUE TEAM POSITION

Hayden Dunhurst

N/A

USA National Team

C

Jacob Gonzalez

N/A

USA National Team

INF

*Derek Diamond

N/A

USA National Team

RHP

Peyton Chatagnier

Cape League

Orleans

INF

*Hayden Dunhurst

Cape League

Wareham

C

Ben Van Cleve

Texas Collegiate

Acadiana

INF

Kemp Alderman

Cal Ripken

Bethesda

INF

Reagan Burford

California

Conejo

INF

Cody Adcock

California

Conejo

RHP

Cole Baker

California

Conejo

RHP

Wes Burton

Appalalchian

Bristol

RHP

Mitch Murrell

Perfect Game

Albany

RHP

Luke Lyon

Perfect Game

Albany

RHP

Garrett Wood

Perfect Game

Albany

INF

Calvin Harris

Northwoods

Fond du Lac

C

Braden Forsyth

Northwoods

Fond du Lac

RHP

Jackson Kimbrell

Northwoods

Fond du Lac

LHP
* Dunhurst is has the option to play in the Cape around Team USA. Diamond is inactive this summer.