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Oxford Exxon Podcast Extra Edition: No. 15 Ole Miss at No. 13 Alabama

Alabama Crimson Tide linebacker Dallas Turner (15) reacts after sacking Ole Miss Rebels quarterback Jaxson Dart (2) at Vaught-Hemingway Stadium last November. Alabama won 30-24. Mandatory Credit: Gary Cosby Jr.-USA TODAY Sports
Alabama Crimson Tide linebacker Dallas Turner (15) reacts after sacking Ole Miss Rebels quarterback Jaxson Dart (2) at Vaught-Hemingway Stadium last November. Alabama won 30-24. Mandatory Credit: Gary Cosby Jr.-USA TODAY Sports
Neal McCready • RebelGrove
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No. 15 Ole Miss heads to No. 13 Alabama for a critical SEC West showdown Saturday afternoon.

Join Neal McCready as he visits with Ryan Brown of The Next Round , Tony Tsoukalas of TideIllustrated.com/Rivals.com and former Alabama linebacker Cory Reamer to preview the Rebels and the Crimson Tide.

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