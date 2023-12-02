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Podcast: Former Ole Miss wide receiver Laquon Treadwell

Chase Parham • RebelGrove
Editor
@ChaseParham

Baltimore Ravens wide receiver Laquon Treadwell sits down with Brian Rippee at Finch and Kelly on the Oxford Square. He discusses being part of the famed 2013 Ole Miss recruiting class, moments from his college career that ended with Treadwell the school career leader in receptions and his pro career to date. Treadwell also talks about playing with Laremy Tunsil, Chad Kelly and more.

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