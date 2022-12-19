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Podcast: Ole Miss Athletics Foundation CEO Denson Hollis and Ben Mintz

Chris Mitchell was the first Chucky Mullins Courage Award winner.
Chris Mitchell was the first Chucky Mullins Courage Award winner.
Chase Parham • RebelGrove
Editor
@RivalsChase

A couple interviews comprise today's Oxford Exxon Podcast. Chase Parham speaks with Ole Miss Athletics Foundation CEO Denson Hollis about a recent Christmas surprise for former Ole Miss football player Chris Mitchell, who was the first recipient of the Chucky Mullins Courage Award. Then, Neal McCready chats with Ben Mintz of Barstool Sports about bowl games and more.

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