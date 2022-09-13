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Podcast: Ole Miss chancellor Glenn Boyce

Chase Parham • RebelGrove
Editor
@RivalsChase

Chase Parham sits down with Ole Miss chancellor Glenn Boyce for this edition of the show. Boyce took over as chancellor in 2019 and helped navigate the university through the pandemic. Now, Ole Miss is experiencing record freshmen enrollment and retention rates well above the industry standard. We discuss those topics, a few athletics subjects, including head football coach Lane Kiffin, and what's next for the university.

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