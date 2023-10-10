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Podcast: Ole Miss quarterback Jackson Dart

Chase Parham • RebelGrove
Editor
@ChaseParham

Chase Parham, on this week's Realtree Rebels, sits down with Ole Miss starting quarterback Jaxson Dart. They discuss Dart's bye week plans, as he'll go home for the weekend with the Rebels 5-1 on the season prior to a road trip to Auburn. Jaxson gives his impressions on the first half of the season and the program as a whole in his season year.

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