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{{ timeAgo('2022-12-26 18:39:03 -0600') }} football Edit

Rebels, Red Raiders begin on-site prep for TaxAct Texas Bowl

Ole Miss Rebels running back Zach Evans (6) rushes for a touchdown in the fourth quarter against the Arkansas Razorbacks at Donald W. Reynolds Razorback Stadium last month. Arkansas won, 42-27. Mandatory Credit: Nelson Chenault-USA TODAY Sports
Ole Miss Rebels running back Zach Evans (6) rushes for a touchdown in the fourth quarter against the Arkansas Razorbacks at Donald W. Reynolds Razorback Stadium last month. Arkansas won, 42-27. Mandatory Credit: Nelson Chenault-USA TODAY Sports
Neal McCready • RebelGrove
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OIe Miss and Texas Tech reported to Houston on Christmas Day to begin on-site preparations for Wednesday's TaxAct Texas Bowl at NRG Stadium.

The Rebels and Red Raiders square off Wednesday night at 8. The game can be seen on ESPN.

Both teams practiced in Houston on Monday and met with the media afterwards. Below are scenes and sounds from both teams, including Ole Miss running back Zach Evans, a Houston native who is still deciding what he'll do after this season.

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