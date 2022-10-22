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RGTV: Kiffin, Dart, Johnson discuss Ole Miss' 45-20 loss at LSU

Ole Miss coach Lane Kiffin applauds a play during the first half of the Rebels' 45-20 loss to LSU Saturday at Tiger Stadium.
Ole Miss coach Lane Kiffin applauds a play during the first half of the Rebels' 45-20 loss to LSU Saturday at Tiger Stadium. (USA Today Sports)
Neal McCready • RebelGrove
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BATON ROUGE, La. -- Ole Miss was outscored 28-0 in the second half Saturday, turning a 20-17 halftime lead into a 45-20 loss to LSU at Tiger Stadium.

After the game, coach Lane Kiffin, quarterback Jaxson Dart and safety Tysheem Johnson discussed the loss to the Tigers and more.

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