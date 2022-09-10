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RGTV: Lane Kiffin discusses Ole Miss' win over Central Arkansas

Ole Miss coach Lane Kiffin looks to the scoreboard during the Rebels' 59- 3 win over Central Arkansas Saturday.
Ole Miss coach Lane Kiffin looks to the scoreboard during the Rebels' 59- 3 win over Central Arkansas Saturday. (Matt Bush/USA Today Sports)
Neal McCready • RebelGrove
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OXFORD -- No. 22 Ole Miss jumped in front of Central Arkansas Saturday and cruised from there, dominating the Bears in a 59-3 win at Vaught-Hemingway Stadium.

After the game, Ole Miss coach Lane Kiffin met with the media to discuss the victory and more.

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