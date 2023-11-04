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RGTV: Lane Kiffin discusses Ole Miss' win over Texas A&M

Ole Miss coach Lane Kiffin gets excited after a play during the Rebels' win over Texas A&M Saturday
Ole Miss coach Lane Kiffin gets excited after a play during the Rebels' win over Texas A&M Saturday (Petre Thomas/USA Today Sports)
Neal McCready • RebelGrove
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OXFORD -- No. 11 Ole Miss scored late and then blocked a field goal on the final play of the game to preserve a 38-35 win over Texas A&M Saturday at Vaught-Hemingway Stadium.

Afterwards, Ole Miss coach Lane Kiffin met with the media to discuss Saturday's victory and more.

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