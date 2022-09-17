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{{ timeAgo('2022-09-17 21:17:58 -0500') }} football Edit

RGTV: Lane Kiffin discusses Rebels' win at Georgia Tech

Ole Miss coach Lane Kiffin looks on during the Rebels' 42-0 win at Georgia Tech Saturday.
Ole Miss coach Lane Kiffin looks on during the Rebels' 42-0 win at Georgia Tech Saturday. (USA Today Sports)
Neal McCready • RebelGrove
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Ole Miss whipped Georgia Tech, 42-0, Saturday in Atlanta.

Afterwards, third-year Rebel coach Lane Kiffin discussed the win and more.

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