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RGTV: Lane Kiffin discusses Rebels' win over Kentucky

Ole Miss Rebels head coach Lane Kiffin talks with a referee during the first half against the Kentucky Wildcats at Vaught-Hemingway Stadium. Mandatory Credit: Petre Thomas-USA TODAY Sports
Ole Miss Rebels head coach Lane Kiffin talks with a referee during the first half against the Kentucky Wildcats at Vaught-Hemingway Stadium. Mandatory Credit: Petre Thomas-USA TODAY Sports
Neal McCready • RebelGrove
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OXFORD -- Ole Miss coach Lane Kiffin met with the media following the 14th-ranked Rebels' 22-19 win over No. 7 Kentucky Saturday.

Kiffin discussed the Rebels' defensive performance, the atmosphere at Vaught-Hemingway Stadium, the significance of the win and much more.

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