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RGTV: Lane Kiffin discusses Rebels' win over Texas A&M

Ole Miss coach Lane Kiffin looks on during the first half of the Rebels' 31-28 win over Texas A&M Saturday night.
Ole Miss coach Lane Kiffin looks on during the first half of the Rebels' 31-28 win over Texas A&M Saturday night. (USA Today Sports)
Neal McCready • RebelGrove
Publisher

A candid Lane Kiffin addressed the media following No. 15 Ole Miss' 31-28 win over Texas A&M Saturday night in College Station, Texas.

Kiffin discussed the play of freshman running back Quinshon Judkins, sophomore quarterback Jaxson Dart, defensive adjustments, the importance of Saturday's win over the Aggies and his feelings about Texas A&M coach Jimbo Fisher.

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