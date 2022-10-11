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RGTV: Pegues, Mingo discuss Rebels' preparations for Auburn

Ole Miss Rebels defensive tackle JJ Pegues (89) celebrates with fans after a victory against the Georgia Tech Yellow Jackets at Bobby Dodd Stadium. Brett Davis-USA TODAY Sports
Ole Miss Rebels defensive tackle JJ Pegues (89) celebrates with fans after a victory against the Georgia Tech Yellow Jackets at Bobby Dodd Stadium. Brett Davis-USA TODAY Sports
Neal McCready • RebelGrove
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OXFORD -- JJ Pegues, an Oxford native who spent his first two seasons at Auburn, knows Saturday will be emotional but he's trying to focus as if it's just another game.

For Jonathan Mingo, who set the program's single-game receiving record last weekend at Vanderbilt, he's focused on making sure Ole Miss' passing game continues to evolve as the Rebels enter the second half of the season.

Both players met with the media on Tuesday as No. 9 Ole Miss (6-0 overall, 2-0 in the Southeastern Conference) continued preparations for Saturday's 11 a.m. (ESPN) showdown against SEC West rival Auburn (3-3, 1-2).

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