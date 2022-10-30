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RGTV: Rebels react to win at Texas A&M

Ole Miss Rebels wide receiver Jonathan Mingo (1) runs after a catch against the Texas A&M Aggies in the second half at Kyle Field. Mandatory Credit: Daniel Dunn-USA TODAY Sports
Ole Miss Rebels wide receiver Jonathan Mingo (1) runs after a catch against the Texas A&M Aggies in the second half at Kyle Field. Mandatory Credit: Daniel Dunn-USA TODAY Sports
Neal McCready • RebelGrove
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Ole Miss improved to 8-1 overall and 4-1 in the Southeastern Conference Saturday night in College Station, Texas, after defeating Texas A&M, 31-28.

After the game, three Rebels -- wide receiver Jonathan Mingo, quarterback Jaxson Dart and cornerback Deantre Prince -- met with the media to discuss the victory.

Ole Miss moved up to No. 11 in the Associated Press Top 25 Sunday and will enjoy an open date Saturday. The Rebels entertain No. 6 Alabama in Oxford on Nov. 12.

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