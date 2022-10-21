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RGTV: Rivals250 DB Marvin Burks discusses commitment to Ole Miss

Neal McCready • RebelGrove
Publisher

Rivals250 safety Marvin Burks committed to Ole Miss on Friday.

Earlier in the day, he discussed that commitment with Rivals.com recruiting analyst Clint Cosgrove.

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