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RGTV: The Mason Brooks Show (Season Finale)

Former Ole Miss offensive lineman Mason Brooks pass protects during the Rebels' win over Georgia Tech in September.
Former Ole Miss offensive lineman Mason Brooks pass protects during the Rebels' win over Georgia Tech in September. (Ole Miss Athletics)
Neal McCready • RebelGrove
Publisher

Former Ole Miss offensive lineman Mason Brooks visited with RebelGrove.com publisher Neal McCready on Friday afternoon for the season finale of The Mason Brooks Show.

Brooks discussed the end of the Rebels' season, his experiences at the TaxAct Texas Bowl, his thoughts on his year in the Ole Miss program, his future and more.

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