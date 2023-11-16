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The Butcher vs. The Dance Instructor, pres. by LB's Meat Market: Week 12

Caroline McCready
MPW Digital Producer

It's time for The Butcher vs. The Dance Instructor, presented by LB's Meat Market.

We're in Week 12, and Greg Jones is slowly chipping away at Caroline McCready's lead. They're back for another weekend of picks.

Standings

Last Week:

Greg Jones: 6-4

Caroline McCready: 5-5

Overall:

Greg Jones: 59-51

Caroline McCready: 64-46

This week's games:

ULM +37 at Ole Miss

Southern Miss +14 at Mississippi State

Utah -1 at Arizona

Georgia -10 at Tennessee

New Mexico State +22 at Auburn

Washington -1 at Oregon State

Florida +10.5 at Missouri

FIU +32 at Arkansas

Kentucky -1.5 at South Carolina

Georgia State +30 at LSU

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