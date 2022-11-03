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{{ timeAgo('2022-11-03 18:16:44 -0500') }} football Edit

The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market: Week 10

Neal McCready • RebelGrove
Publisher

Greg Jones and Campbell McCready each had big weeks as the race for the LB's Cup closed out October.

They're back this week for another huge week of picks in the Southeastern Conference and beyond.

Standings

Last Week:

Greg Jones: 5-2

Campbell McCready: 5-2

Overall:

Greg Jones: 42-46

Campbell McCready: 43-45

Games this week:

Air Force -6.5 vs. Army (Arlington, Texas)

Kentucky -2 at Missouri

Florida +3 at Texas A&M

Tennessee +8 at Georgia

Liberty +14 at Arkansas

Alabama -13.5 at LSU

Clemson -3.5 at Notre Dame

Auburn +10.5 at Mississippi State

South Carolina -7 at Vanderbilt

Wake Forest -3.5 at North Carolina State

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