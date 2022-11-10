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{{ timeAgo('2022-11-10 18:17:51 -0600') }} football Edit

The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market: Week 11

Caroline McCready
MPW Digital Producer

Campbell McCready had a sub-.500 week but still gained ground on Greg Jones in the battle for the LB's Cup.

After a brutally difficult week of picks, both Campbell and Greg are back for another weekend of games, both in the Southeastern Conference and beyond.

Standings

Last Week:

Greg Jones: 2-8

Campbell McCready: 4-6

Overall:

Greg Jones: 44-54

Campbell McCready: 47-51

This week's games:

Missouri at Tennessee

LSU at Arkansas

Vanderbilt at Kentucky

Alabama at Ole Miss

UCF at Tulane

South Carolina at Florida

Georgia at Mississippi State

TCU at Texas

North Carolina at Wake Forest

Texas A&M at Auburn

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