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{{ timeAgo('2022-09-22 18:31:52 -0500') }} football Edit

The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market: Week 4

Neal McCready • RebelGrove
Publisher

Campbell McCready took a lead in Week 3 over LB's Meat Market's Greg Jones.

Can she build on it this week, or will Jones make a move of his own?

Standings

Last Week:

Greg Jones: 4-6

Neal McCready: 6-5

Overall:

Greg Jones: 13-19 overall

Campbell McCready: 15-17 overall

This week's games:

Kent State + 42.5 at Georgia

Clemson -7 at Wake Forest

Missouri +6.5 at Auburn

Bowling Green +29 at Mississippi State

Florida +9 at Tennessee

Tulsa +19.5 at Ole Miss

Northern Illinois +24.5 at Kentucky

Arkansas +2 vs. Texas A&M (Arlington, Texas)

Vanderbilt +40 at Alabama

New Mexico +30 at LSU

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