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football
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The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market: Week 4
Neal McCready
•
RebelGrove
Publisher
Campbell McCready took a lead in Week 3 over LB's Meat Market's Greg Jones.
Can she build on it this week, or will Jones make a move of his own?
Standings
Last Week:
Greg Jones: 4-6
Neal McCready: 6-5
Overall:
Greg Jones: 13-19 overall
Campbell McCready: 15-17 overall
This week's games:
Kent State + 42.5 at Georgia
Clemson -7 at Wake Forest
Missouri +6.5 at Auburn
Bowling Green +29 at Mississippi State
Florida +9 at Tennessee
Tulsa +19.5 at Ole Miss
Northern Illinois +24.5 at Kentucky
Arkansas +2 vs. Texas A&M (Arlington, Texas)
Vanderbilt +40 at Alabama
New Mexico +30 at LSU
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