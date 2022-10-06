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{{ timeAgo('2022-10-06 18:19:00 -0500') }} football Edit

The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market: Week 6

Neal McCready
Publisher

Caroline McCready filled in for Campbell McCready last week in The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market.

She added a game to her sister's lead over Greg Jones.

Campbell is back this week, taking on Greg as they pick another slate of SEC and national games.

Standings

Last Week:

Greg Jones: 5-5

Campbell McCready: 6-4

Overall:

Greg Jones: 23-30

Campbell McCready: 27-26

This week's games:

Arkansas +6 at Mississippi State

Tennessee -4 at LSU

Missouri +10 at Florida

Texas -4 vs. Oklahoma (in Dallas)

TCU -5 at Kansas

Auburn +28 Georgia

Utah -3 at UCLA

Ole Miss -19 at Vanderbilt

South Carolina +10.5 at Kentucky

Texas A&M +20 at Alabama

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