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{{ timeAgo('2022-10-20 18:23:55 -0500') }} football Edit

The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market: Week 8

Caroline McCready
MPW Digital Producer

Greg Jones continued to claw away at Campbell McCready's lead in Week 7 of The Butcher vs. The Spin Instructor, presented by LB's Meat Market.

They're back for more this week, as temperatures cool but the contest gets hot.

Standings

Last Week:

Greg Jones: 5-5

Campbell McCready: 4-6

Overall:

Greg Jones: 33-40

Campbell McCready: 34-39

Games this week:

Syracuse +14 at Clemson

Texas -3.5 at Oklahoma State

Ole Miss -1 at LSU

UCLA +5.5 at Oregon

Vanderbilt +15.5 at Missouri

Mississippi State +21.5 at Alabama

Texas A&M -4 at South Carolina

Kansas State +5.5 at TCU

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