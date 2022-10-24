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The Davison Igbinosun Show, presented by The College Corner: Episode 9

Caroline McCready
MPW Digital Producer

Ole Miss cornerback Davison Igbinosun discusses what went wrong at LSU, the importance of moving on quickly, taunting at Tiger Stadium, Halloween candy and more in Episode 12 of The Davison Igbinosun Show, presented by The College Corner.

The College Corner is your one-stop Rebel shop with two locations in the Jackson, Miss., area. In Ridgeland, The College Corner is next to Fleet Feet and in Flowood, it’s next to Half Shell. If you don’t live in Jackson, visit The College Corner at collegecornerstore.com plus you can find them on Facebook and Instagram.

Whether you are tailgating in Oxford or home-gating with friends and family, The College Corner has you covered for gameday. They have the largest selection of Rebel gear in central Mississippi.

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