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The Mason Brooks Show, presented by The Rogue: Episode 13

Caroline McCready
MPW Digital Producer

Ole Miss offensive lineman Mason Brooks discussed getting some rest during the open date and the upcoming rush of three games in 12 days, starting with the Rebels' 2:30 p.m. Saturday date with Alabama.

The Mason Brooks Show is presented by The Rogue. The Rogue is your destination for fine men's clothing. Their stylists hand-select pieces from top designers. From work to lifestyle to night life, there's the perfect something for everyone. The Rogue has all the best items from Peter Millar, Martin Dingman, Jack Victor, Halsey, True Grit and more.

The Rogue has delivered fine men's clothing for 55 years. Their classic style, attention to detail and commitment to excellent service continues to make The Rogue a special place to shop.

Visit The Rogue at 4450 I-55 North, Jackson or at therogue.com.

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