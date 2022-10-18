News More News
{{ timeAgo('2022-10-18 13:42:29 -0500') }} football Edit

The Troy Brown Show, presented by Comer/Southern: Episode 11

Caroline McCready
MPW Digital Producer

Ole Miss linebacker Troy Brown discussed playing through pain, his game against Auburn and his return to Tiger Stadium for Saturday's showdown with LSU on this week's edition of The Troy Brown Show, presented by Comer Heating and Air and Southern Air Conditioning & Heating.

MAC Picks Contest Standings

Last Week:

Troy Brown: 4-3

Neal McCready: 3-4

Overall:

Troy Brown: 19-23

Neal McCready: 23-19

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}