News More News
{{ timeAgo('2022-10-05 11:28:04 -0500') }} football Edit

The Troy Brown Show, presented by Comer/Southern: Episode 9

Neal McCready
Publisher

Ole Miss linebacker Troy Brown discussed the Rebels' win over Kentucky and looked ahead to Saturday's game at Vanderbilt (3 p.m., SEC Network) before picking the upcoming week in the MAC with RebelGrove.com publisher Neal McCready on Episode 9 of The Troy Brown Show, presented by Comer Heating and Air and Southern Air Conditioning & Heating.

MAC prediction standings

Last Week:

Troy Brown: 1-4

Neal McCready: 3-2

Overall:

Troy Brown: 12-17

Neal McCready: 16-13

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}