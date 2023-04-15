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WATCH: Lane Kiffin speaks to the media following the Grove Bowl

Chase Parham • RebelGrove
Editor
@RivalsChase

Ole Miss head coach Lane Kiffin spoke to the media following Saturday's Grove Bowl. Red beat Blue, 53-52, on a two-point conversion as time expired.

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