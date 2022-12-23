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A conversation with Ole Miss senior deputy athletics director Allen Greene

Chase Parham • RebelGrove
Editor
@RivalsChase

Chase Parham sits down with Allen Greene, who was announced this week as the senior deputy athletics director at Ole Miss. This is Greene's second stop at Ole Miss after previously working in Oxford from 2009-2012. He's also been the athletics director at Buffalo and most recently Auburn.

They discuss his path back to Ole Miss, what's he's learned throughout his career and several notes on his background including his time as a baseball player.

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