Advertisement
News More News
ago football Edit

MPW Digital Postgame Show: Georgia 52, Ole Miss 17

Chase Parham • RebelGrove
Editor
@ChaseParham

Chase Parham and Neal McCready are with you to discuss the Ole Miss, 52-17, loss to Georgia on Saturday in Athens. The Rebels were dominated in all phases and are now 8-2 with ULM at home up next. Jeffrey Wright and Brian Rippee join to go through the Ole Miss loss and talk about the Rebels' program.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement