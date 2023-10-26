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OEP Extra: Blake Lovell, Ben Mintz join

Ole Miss Rebels head coach Chris Beard talks with the media during the SEC Basketball Tipoff at Grand Bohemian Hotel Mountain Brook. Mandatory Credit: Vasha Hunt-USA TODAY Sports
Ole Miss Rebels head coach Chris Beard talks with the media during the SEC Basketball Tipoff at Grand Bohemian Hotel Mountain Brook. Mandatory Credit: Vasha Hunt-USA TODAY Sports
Neal McCready • RebelGrove
Publisher

Join Neal McCready for an Extra Edition of the Oxford Exxon Podcast.

McCready previews the Southeastern Conference basketball season with Blake Lovell of Southeastern14.com.

McCready is then joined by Barstool Sports' Ben Mintz to discuss Vanderbilt-Ole Miss and the weekend ahead in college football and the NFL.

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