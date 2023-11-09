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OEP Extra: Previewing No. 10 Ole Miss at No. 1 Georgia

Alabama Crimson Tide head coach Nick Saban (left), former defensive coordinator Kirby Smart (center), and former offensive coordinator Lane Kiffin (right) react during the second quarter of the 2015 SEC Championship Game against the Florida Gators at the Georgia Dome. Smart’s Georgia Bulldogs and Kiffin’s Ole Miss Rebels square off Saturday in Athens, Ga. Mandatory Credit: John David Mercer-USA TODAY Sports
Alabama Crimson Tide head coach Nick Saban (left), former defensive coordinator Kirby Smart (center), and former offensive coordinator Lane Kiffin (right) react during the second quarter of the 2015 SEC Championship Game against the Florida Gators at the Georgia Dome. Smart’s Georgia Bulldogs and Kiffin’s Ole Miss Rebels square off Saturday in Athens, Ga. Mandatory Credit: John David Mercer-USA TODAY Sports
Neal McCready • RebelGrove
Publisher

No. 10 Ole Miss travels to Athens, Ga., Saturday (6 p.m. CST, ESPN) to face No. 1 Georgia in a critical Southeastern Conference contest.

MPW Digital gets you ready for the contest and the weekend ahead in college football and the NFL with an extra edition of the Oxford Exxon Podcast. RebelGrove.com publisher Neal McCready visits with Mike Griffith of the Atlanta Journal-Consititution, Radi Nabulsi of UGASports.com and Ben Mintz of Barstool Sports.

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