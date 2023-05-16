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{{ timeAgo('2023-05-16 15:41:23 -0500') }} basketball Edit

Ole Miss men's basketball coach Chris Beard: 'It's about winning now.'

Chase Parham • RebelGrove
Editor
@ChaseParham

Ole Miss men's basketball coach Chris Beard joins Neal McCready and Chase Parham on this edition of the Oxford Exxon Podcast. Beard discusses his impressions of Oxford and Ole Miss to date and how the recruiting landscape has shifted recently. Beard discuses the goal to win now and to win a national championship, his scheduling philosophy and much more.

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