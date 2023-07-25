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Podcast: Lane Kiffin uses NCAA president to fire back at Finebaum

Chase Parham • RebelGrove
Editor
@ChaseParham

Chase Parham and Neal McCready discuss Lane Kiffin's early-morning Tweet at Paul Finebaum, after the pair exchanged statements during the final day of SEC Media Days last week in Nashville. This time, Kiffin used a quote from NCAA President Charlie Baker to make his point. Is Kiffin angry, annoyed or is it professional wrestling?

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