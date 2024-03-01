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Podcast: Tim Elko statue creator J. Kim Sessums

Chase Parham • RebelGrove
Editor
@ChaseParham

Chase Parham visits with artist Kim Sessums, who is well known for his sculptures, four of which are of Presidential Medal of Freedom winners. Sessums' most recent work is the Tim Elko statue that was recently installed at Swayze Field. He talks about that process from idea to completion and how he got into this area of art. Sessums is the creator of four statues on the Ole Miss campus.

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