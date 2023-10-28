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RGTV: Lane Kiffin discusses Ole Miss' win over Vanderbilt

Ole Miss Rebels head coach Lane Kiffin watches during a timeout during the second half against the Vanderbilt Commodores at Vaught-Hemingway Stadium. Mandatory Credit: Petre Thomas-USA TODAY Sports
Ole Miss Rebels head coach Lane Kiffin watches during a timeout during the second half against the Vanderbilt Commodores at Vaught-Hemingway Stadium. Mandatory Credit: Petre Thomas-USA TODAY Sports
Neal McCready • RebelGrove
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OXFORD -- Ole Miss defeated Vanderbilt, 33-7, Saturday to improve to 7-1 overall and 4-1 in the Southeastern Conference.

Afterwards, Ole Miss coach Lane Kiffin discussed the win and much more.

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