Summer League Assignments
Name Position League Team

Andrew Fischer

INF

Cape

Brewster

Patrick Galle

RHP

Cape

Wareham

Luke Hill

MIF

Cape

Hyannis

Campbell Smithwick

C

Cape

Chatham

Sam Tookoian

RHP

Cape

Harwich

Hudson Calhoun

RHP

Northwoods

Kenosha

Cole Tolbert

RHP

Northwoods

Kenosha

Judd Utermark

INF/OF

Northwoods

St. Cloud

Drew Markle

INF/OF

California

Santa Barbara

Eli Berch

C

Florida

N/A

Connor Chisholm

OF

Valley

Strasburg

Treyson Hughes

OF

MLB Draft

N/A