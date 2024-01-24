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RGTV: Beard, Murray discuss Ole Miss' thumping of Arkansas

Ole Miss Rebels guard Brandon Murray (0) handles the ball as Arkansas Razorbacks guard Layden Blocker (6) defends during the first half at The Sandy and John Black Pavilion at Ole Miss. Mandatory Credit: Petre Thomas-USA TODAY Sports
Ole Miss Rebels guard Brandon Murray (0) handles the ball as Arkansas Razorbacks guard Layden Blocker (6) defends during the first half at The Sandy and John Black Pavilion at Ole Miss. Mandatory Credit: Petre Thomas-USA TODAY Sports
Neal McCready • RebelGrove
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OXFORD — Ole Miss walloped Arkansas Wednesday in Oxford, 77-51.

Here’s a look at highlights from the Rebels’ win as well as comments from guard Jaylen Murray and head coach Chris Beard following Ole Miss’ thumping of the Razorbacks in Oxford.

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