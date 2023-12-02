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RGTV: Beard, Murray discuss Ole Miss' win over Memphis

Ole Miss Rebels head coach Chris Beard (right) huddles with his players during a time out in the first half against the Memphis Tigers at The Sandy and John Black Pavilion at Ole Miss. Mandatory Credit: Petre Thomas-USA TODAY Sports
Ole Miss Rebels head coach Chris Beard (right) huddles with his players during a time out in the first half against the Memphis Tigers at The Sandy and John Black Pavilion at Ole Miss. Mandatory Credit: Petre Thomas-USA TODAY Sports
Neal McCready • RebelGrove
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OXFORD -- Ole Miss defeated Memphis, 80-77, Saturday afternoon at the Sandy and John Black Pavilion.

Afterwards, Ole Miss coach Chris Beard and guard Jaylen Murray gave the Rebels' perspective on their seventh straight win to open the season. Then Memphis coach Penny Hardaway and center Malcolm Dandridge gave their thoughts on how the game got away from the Tigers, who fell to 5-2.

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