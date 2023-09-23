News More News
ago football Edit

RGTV: Lane Kiffin discusses Rebels' loss at Alabama

Ole Miss coach Lane Kiffin leaves the field following the Rebels' 24-10 loss at Alabama Saturday.
Ole Miss coach Lane Kiffin leaves the field following the Rebels' 24-10 loss at Alabama Saturday. (Butch Dill -- USA Today Sports)
Neal McCready • RebelGrove
Publisher

No. 15 Ole Miss lost at No. 13 Alabama on Saturday, 24-10.

Afterwards, Ole Miss coach Lane Kiffin met with the media at Bryant-Denny Stadium to discuss the Rebels' loss.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}