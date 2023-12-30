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MPW Digital Postgame Show: Ole Miss 38, Penn State 25

Chase Parham • RebelGrove
Editor
@ChaseParham

Chase Parham is your tour guide for the MPW Digital Postgame Show, presented by Dead Soxy. The Rebels had more than doubled Penn State's average yards allowed this season and beat the Nittany Lions, 38-25, Saturday in Atlanta. Jeffrey Wright, Brian Rippee and Neal McCready join the show to discuss.

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