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OEP Extra: Previewing No. 13 Ole Miss at Auburn

Ole Miss Rebels head coach Lane Kiffin speaks with quarterback Jaxson Dart (2) during a timeout during the first quarter of the game against the Auburn Tigers at Vaught-Hemingway Stadium last season. Mandatory Credit: Matt Bush-USA TODAY Sports
Ole Miss Rebels head coach Lane Kiffin speaks with quarterback Jaxson Dart (2) during a timeout during the first quarter of the game against the Auburn Tigers at Vaught-Hemingway Stadium last season. Mandatory Credit: Matt Bush-USA TODAY Sports
Caroline McCready
MPW Digital Producer

No. 13 Ole Miss heads to Auburn Saturday for a key Southeastern Conference Western Division showdown.

The game kicks off at 6 p.m. and will be televised by ESPN.

RebelGrove.com publisher Neal McCready previews the game and more with Jon Sokoloff of WCBI-TV, Jason Caldwell of Inside The Auburn Tigers and Ben Mintz of Barstool Sports.

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