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The Butcher vs. The Dance Instructor, pres. by LB's Meat Market: Week 14

Neal McCready • RebelGrove
Publisher

Greg Jones and Caroline McCready are back with their Championship Week picks on this edition of The Butcher vs. The Dance Instructor, presented by LB's Meat Market.

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Standings

Last Week:

Greg Jones: 2-9

Caroline McCready: 3-8

Overall:

Greg Jones: 67-64

Caroline McCready: 71-60

Games this week:

New Mexico State +11 at Liberty

Oregon -9 vs. Washington

Oklahoma State +13 vs. Texas

Miami (Ohio) +8 vs. Toledo

Boise State -2.5 at UNLV

Georgia -5 vs. Alabama

SMU +4 at Tulane

Appalachian State +6.5 at Troy

Michigan -23 vs. Iowa

Louisville +4.5 vs. Florida State

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